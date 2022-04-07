Сенат США ухвалив закон про відновлення програми ленд-лізу. Це може допомогти Україні

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Американські сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть дати відсіч російським військам, які обстрілюють українські міста з кінця лютого, пише видання.

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року, як відомо, прискорить передачу критично важливого військового обладнання та інших життєво важливих матеріалів в Україну, скоротивши бюрократичну тяганину. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, що передбачають, що країни-отримувачі виплатять борг США пізніше.

Неясно, чи ухвалить Палата представників США ухвалений Сенатом США закон про ленд-ліз до того, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на заплановану двотижневу перерву.

При цьому очікується, що Палата представників США ухвалить законопроект щодо торгівлі з росією, який анулює нормальні торговельні відносини з Москвою, після того, як його схвалить Сенат США в четвер вранці.

Коментарі сенаторів

Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє використовувалася під час найзначнішого глобального конфлікту 20-го століття — ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що російське вторгнення є екзистенційною загрозою ліберальному порядку. Це також свідчить, що західний світ вірить, що Україна тепер може перемогти у боротьбі з російськими окупантами, відзначає видання.

"У міру того, як війна в Україні розгортається, якнайшвидша доставка військової допомоги має вирішальне значення для здатності України захищатися від неспровокованих нападів путіна", - сказала сенатор Джин Шахін з Нью-Гемпшира, головний спонсор цих зусиль від Демократичної партії.

У короткій промові в залі Сенату США ввечері ввечері лідер більшості Чак Шумер назвав масові вбивства "чистим злом", додавши, що російські війська здійснюють "геноцид" в Україні. "Коли ми безглуздо вбиваємо безневинних цивільних осіб через те, ким вони є, чи то їхня релігія, раса чи національність, це геноцид, і в цьому винен путін", — сказав Шумер.