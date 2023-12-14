Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 886 млрд долларов
Сенат США принял оборонный бюджет в размере $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году, со значительной двухпартийной поддержкой и положениями о предоставлении Украине пакета помощи в размере $300 млн до 2026 года.
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
Александр Шепелев, бывший народный депутат и обвиняемый агент российской разведки, причастен к созданию теневого бизнеса в ДНР и ЛНР, где он финансировал террористические группировки и помогал в подготовке к захвату Крыма.
В Николаевской области ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар
Пять беспилотников "шахед" были уничтожены средствами ПВО в Николаевской области; российские войска обстреляли Очаков, окрестности Снигиревки и Куцурубскую общину, жертв не зафиксировано.
Армия рф била по Купянску, есть повреждения
Российские войска обстреляли Купянск, повредив несколько частных домов и хозяйственных построек.
Заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов рассказал о готовности компании к внедрению системы расширенной ответственности производителя
По мнению Дениса Хренова, система расширенной ответственности производителя должна быть формой самоорганизации бизнесов для координации усилий для раздельного сбора и дальнейшего ответственного обращения с отходами упаковки.
В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова
россия объявила в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Украины, не указав конкретных обвинений; однако ранее россия "обвиняла" его в атаках с использованием беспилотников.
россияне ночью дважды атаковали Херсон, в Одесской и Херсонской областях есть разрушения - МВД
Российские атаки на Одесскую и Херсонскую области привели к жертвам и разрушениям.
россияне за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: атаковали 36 беспилотниками
За 24 часа российские войска 151 раз атаковали Запорожскую область, в том числе с применением 36 БПЛА, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе
В Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, жителей призвали укрыться в укрытиях.
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью
министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.