Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 886 млрд долларов

Члены Сената США поддержали законопроект, предусматривающий выделение рекордных 886 млрд долларов на оборону, что на 3% больше, чем в прошлом году, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике на рекордные 886 млрд долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны был принят при значительной поддержке как демократов, так и республиканцев.

Отмечается, что принятый законопроект также позволит повысить зарплаты военным, закупить боеприпасы и самолеты, а также будет направлен на помощь Украине.

Законопроект также предусматривает выделение Украине 300 млн долларов до конца 2026 года.

В прошлом году Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год на 858 млрд долларов.

"Однако эта цифра является крошечной по сравнению с 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую Байден попросил одобрить в Конгрессе, чтобы помочь Киеву, который борется с российским вторжением, которое началось в феврале 2022 года", - отмечает издание.

Напомним

В Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что сенат США повторно внесет на голосование законопроект о чрезвычайной помощи Украине.