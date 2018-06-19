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Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета Пентагона на 716 млрд долларов

Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета Пентагона на 716 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сенат Конгресса США принял в понедельник на заседании законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны страны на 2019 финансовый год, который начнется с 1 октября текущего года. Это решение было поддержано большинством голосов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

85 сенаторов проголосовали за принятие документа, против выступили 10 сенаторов. После внесения поправок проект будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Общий объем финансирования Пентагона должен составить 716 млрд долл.. Около 617 млрд долларов предназначены непосредственно Пентагона, а остальные средства должны пойти на продолжение операций за рубежом. 65 млн. долл., Согласно проекту закона, США должны увеличить численность военнослужащих примерно на 16 тыс. Человек, на 2,6% должна вырасти их денежное довольствие.

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В принят законопроект о бюджете Минобороны США также была включена статья, которая позволяет властям страны приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с нарушениями данного документа со стороны России.

“В свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД Соединенные Штаты имеют законное право приостановить действие Договора о РСМД полностью или частично до тех пор, пока РФ продолжает нарушать договор”, — говорится в тексте документа.

Сенаторы внесли ряд поправок к принятому в мае Палатой представителей документ. Теперь обеим палатам предстоит возвести две версии в одну и только потом направить на подпись президенту США.

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Напомним, госдепартамент США считает, что новые системы вооружения, о создании которых объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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