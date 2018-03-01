Держдеп заявив, що названі Путіним системи озброєння порушують Договір про ліквідацію РСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Держдепартамент США вважає, що нові системи озброєння, про створення яких оголосив у четвер президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам, порушують Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, передає УНН.
“Деякі з цих озброєнь не відповідають договору РСМД, що особливо нас турбує. Вони (росіяни) не дотримуються договір РСМД з 2014 року, розробляючи ракети середньої дальності наземного базування і крилаті ракети, прямо порушуючи договір РСМД”, — заявила вона.
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Також представник держдепартаменту зазначила, що заяви президента РФ Володимира Путіна про нові системи озброєнь містили нову для США інформацію.
Раніше представник Пентагону заявила, що “ця зброя розробляється вже дуже давно”, так що ядерна доктрина США приймає її до уваги.
“Ми побачили там деяку нову інформацію, іншу інформацію ми вже відстежували протягом деякого часу. Деяку інформацію уряд США не могло вам (журналістам) надати” — сказала Науерт.
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Нагадаємо, заяви президента РФ Володимира Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь викликають стурбованість США. Про це заявила в четвер керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів.