Госдеп заявил, что названные Путиным системы вооружения нарушают Договор о ликвидации РСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Госдепартамент США считает, что новые системы вооружения, о создании которых объявил в четверг президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, передает УНН.
“Некоторые из этих вооружений не соответствуют договору РСМД, что особенно нас беспокоит. Они (россияне) не соблюдают договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор РСМД”, — заявила она.
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Также представитель госдепартамента отметила, что заявления президента РФ Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию.
Ранее представитель Пентагона заявила, что “это оружие разрабатывается уже очень давно”, так что ядерная доктрина США принимает её во внимание.
“Мы увидели некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали в течение некоторого времени. Некоторую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить”, — сказала Науерт.
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Напомним, заявления президента РФ Владимира Путина о разработке и испытания новых видов вооружений вызывают обеспокоенность США. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт во время регулярного брифинга для журналистов.