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Сенат Конгресу США ухвалив проект бюджету Пентагону на 716 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сенат Конгресу США ухвалив у понеділок на засіданні законопроект щодо бюджету і напрямках політики міністерства оборони країни на 2019 фінансовий рік, який розпочнеться з 1 жовтня поточного року. Це рішення було підтримано більшістю голосів, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

85 сенаторів проголосували за прийняття документа, проти виступили 10 сенаторів. Після внесення поправок проект буде спрямований на підпис президентові США Дональда Трампа.

Загальний обсяг фінансування Пентагону повинен скласти 716 млрд дол.. Близько 617 млрд доларів призначені безпосередньо Пентагону, а решту коштів повинні піти на продовження операцій за кордоном. 65 млн. дол., згідно з проектом закону, США повинні збільшити чисельність військовослужбовців приблизно на 16 тис. осіб, на 2,6% має зрости їх грошове забезпечення.

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У прийнятий законопроект про бюджет міноборони США також була включена стаття, яка дозволяє владі країни призупинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) у зв’язку з порушеннями даного документа з боку Росії.

“У світлі матеріальних порушень Російською Федерацією Договору про РСМД Сполучені Штати мають законне право призупинити дію Договору про РСМД повністю або частково до тих пір, поки РФ продовжує порушувати договір”, — йдеться в тексті документа.

Сенатори внесли ряд поправок до прийнятого в травні Палатою представників документ. Тепер обом палатам належить звести дві версії в одну і тільки потім направити на підпис президенту США.

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Нагадаємо, держдепартамент США вважає, що нові системи озброєння, про створення яких оголосив президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам, порушують Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Гізер Нойєрт.

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