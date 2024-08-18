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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер и одесские благотворители передали ключи от новой квартиры семье фельдшера, погибшего в результате атаки РФ

Кипер и одесские благотворители передали ключи от новой квартиры семье фельдшера, погибшего в результате атаки РФ

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 15:11  •  33128 просмотра

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Семья Сергея Ротару, который погиб во время ракетного удара по Одессе 15 марта, получила ключи от новой квартиры. Инициатива была реализована при поддержке местных властей и бизнеса.

Семья одесского фельдшера, который погиб в результате ракетного удара рф по Одессе 15 марта, получила ключи от новой квартиры. Об этом пишет одесский бизнесмен, основатель компании «Degas Group» Юрий Дегас, передает УНН.

Детали

Вместе с председателем Одесской областной администрации, Олегом Кипером, передали ключи от новой квартиры семье фельдшера Сергея Ротару, который погиб, спасая других во время ракетного удара 15 марта. У Сергея остались жена Анастасия и двое маленьких сыновей. Их боль невозможно передать словами. По инициативе председателя Одесской ОГА и при поддержке бизнесмена из Одесской области для семьи была приобретена квартира. Ремонт был завершен в кратчайшие сроки, чтобы Анастасия с детьми могли как можно быстрее поселиться в своем новом доме, созданном с любовью и заботой. Было приятно сделать и свой небольшой вклад в это доброе важное дело

- пишет он.

Сергей Ротару был посмертно награжден орденом за мужество.

«Его самопожертвование и отвага навсегда останутся в нашей памяти. Анастасия и ее сыновья потеряли самого родного человека, но они всегда будут чувствовать поддержку и память об их герое», - отмечает Дегас.

Напомним,

Весной, 15 марта 2024 года рф нанесла ракетные удары по Одессе. 21 человек погиб и более 75 получили ранения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
odesskaya-oblastОдесская область
odessaОдесса
polshaПольша
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