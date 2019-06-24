Семилетний мальчик в Киеве выпал с балкона и умер

Инцидент произошел на улице Симиренко в Святошинском районе столицы.

"Около 11:00... в полицию поступило сообщение о том, что при падении с балкона на втором этаже получил смертельные травмы мальчик 2012 года рождения", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции и сотрудники ювенальной превенции.

"После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он склонился на москитную сетку на балконном окне и выпал. В результате от полученных травм погиб на месте", - добавили в полиции.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Бердичеве малолетний ребенок выпал из окна 9-го этажа.