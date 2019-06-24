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Семирічний хлопчик у Києві випав з балкону і помер

Київ • УНН

 • 13027 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві загинув 7-річний хлопчик, який випав з вікна балкону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Семирічний хлопчик у Києві випав з балкону і помер

Інцидент стався на вулиці Симиренка у Святошинському районі столиці. 

"Близько 11:00... до поліції надійшло повідомлення про те, що при падінні з балкону на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", - зазначили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники ювенальної превенції.

"Після опитування родичів дитини правоохоронці попередньо встановили, що хлопчик знаходився вдома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав. У результаті від отриманих травм загинув на місці", - додали у поліції.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Бердичеві малолітня дитина випала з вікна 9-го поверху.

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