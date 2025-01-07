Семьи пленных и пропавших без вести защитников отныне могут получить Выписку из информационной системы: что известно
Киев • УНН
Координационный штаб запустил возможность получения официальной выписки из информационной системы для родственников пленных и пропавших без вести. Документ содержит данные о месте содержания лица и учетную категорию с QR-кодом для проверки.
Для родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также незаконно лишенных свободы гражданских лиц, командой Координационного штаба реализовали возможность получить официальную выписку из информационной системы. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Этот документ может пригодиться когда Вам, например, необходимо предоставить информацию органам власти или международным организациям, получить подтверждение учетной категории лица или вероятного места содержания в информационной системе по вопросам обращения с военнопленными,
Для получения информации достаточно войти в Личный кабинет и сформировать выписку.
Выписка будет содержать актуальные данные о вероятном месте содержания лица согласно информации, имеющейся в Информационной системе Координационного штаба, учетную категорию, а также QR код, который используется для проверки подлинности документа.
Как получить Выписку?
- Войти в Личный кабинет.
- Убедиться, что у вас есть доступ к делу военнослужащего или гражданского лица.
- Нажать «Получить выписку» на карточке Защитника или гражданского лица.
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