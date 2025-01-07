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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Семьи пленных и пропавших без вести защитников отныне могут получить Выписку из информационной системы: что известно

Семьи пленных и пропавших без вести защитников отныне могут получить Выписку из информационной системы: что известно

Киев  •  УНН

 • 8639 просмотра

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Координационный штаб запустил возможность получения официальной выписки из информационной системы для родственников пленных и пропавших без вести. Документ содержит данные о месте содержания лица и учетную категорию с QR-кодом для проверки.

Для родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих, а также незаконно лишенных свободы гражданских лиц, командой Координационного штаба реализовали возможность получить официальную выписку из информационной системы. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Этот документ может пригодиться когда Вам, например, необходимо предоставить информацию органам власти или международным организациям, получить подтверждение учетной категории лица или вероятного места содержания в информационной системе по вопросам обращения с военнопленными,

- говорится в сообщении.

Для получения информации достаточно войти в Личный кабинет и сформировать выписку.

Выписка будет содержать актуальные данные о вероятном месте содержания лица согласно информации, имеющейся в Информационной системе Координационного штаба, учетную категорию, а также QR код, который используется для проверки подлинности документа.

Как получить Выписку?

- Войти в Личный кабинет.

- Убедиться, что у вас есть доступ к делу военнослужащего или гражданского лица.

- Нажать «Получить выписку» на карточке Защитника или гражданского лица.

Есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими - Лубинец6 янв. 2025, 16:14 • 33577 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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