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Родини полонених та зниклих безвісти захисників відтепер можуть отримати Витяг з інформаційної системи: що відомо

Київ • УНН

 • 27473 перегляди

Координаційний штаб запустив можливість отримання офіційного витягу з інформаційної системи для родичів полонених та зниклих безвісти. Документ містить дані про місце утримання особи та облікову категорію з QR-кодом для перевірки.

Для родичів полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а також незаконно позбавлених волі цивільних осіб, командою Координаційного штабу реалізували можливість отримати офіційний Витяг з інформаційної системи. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Цей документ може стати в пригоді коли Вам, наприклад, необхідно надати інформацію органам влади або міжнародним організаціям, отримати підтвердження облікової категорії особи або ймовірного місця утримання в інформаційній системі з питань поводження з військовополоненими,

- йдеться у повідомленні.

Для отримання інформації достатньо увійти в Особистий кабінет та сформувати витяг.

Витяг міститиме актуальні дані про ймовірне місце утримання особи згідно з інформацією наявною в Інформаційній системі Координаційного штабу, облікову категорію, а також QR код, який використовується для перевірки автентичності документа.

Як отримати Витяг?

- Увійти в Особистий кабінет.

- Переконатися, що у вас є доступ до справи військовослужбовця або цивільної особи.

- Натиснути "Отримати витяг" на картці Захисника або цивільної особи.

Є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними - Лубінець 06.01.25, 18:14 • 35340 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна

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