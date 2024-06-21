Среди девяти туристов, которые заблудились во время спуска с горы Говерла было семеро детей.
Во время спуска с горы Говерла заблудилось 9 человек, из них – 7 дети. Спасатели разыскали группу туристов на Ивано-Франковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Во время спуска с горы заблудилось 9 человек, в том числе 7 детей. Туристы не сориентировались на местности и нуждались в помощи чрезвычайников.
Горные спасатели разыскали путешественников, сопроводили их к одной из учебно-спортивных баз, откуда те направились к месту жительства.
В ДНС призвали перед путешествием обязательно ознакомиться с маршрутом и подготовиться к походу. Также рекомендовали скачать мобильное приложение "Спасение в горах " и обязательно следить за штормовыми предупреждениями.
Группа школьников заблудилась в горах на Прикарпатье30 мая 2024, 07:26 • 21001 просмотр