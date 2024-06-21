Во время спуска с горы Говерла заблудилось 9 человек, из них – 7 дети. Спасатели разыскали группу туристов на Ивано-Франковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Во время спуска с горы заблудилось 9 человек, в том числе 7 детей. Туристы не сориентировались на местности и нуждались в помощи чрезвычайников.

Горные спасатели разыскали путешественников, сопроводили их к одной из учебно-спортивных баз, откуда те направились к месту жительства.

В ДНС призвали перед путешествием обязательно ознакомиться с маршрутом и подготовиться к походу. Также рекомендовали скачать мобильное приложение "Спасение в горах " и обязательно следить за штормовыми предупреждениями.

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