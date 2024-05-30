Группа школьников заблудилась в горах на Прикарпатье

29 мая 12 десятиклассников и один взрослый заблудились в горах На Прикарпатье во время прохождения туристического маршрута. Разыскали туристов позже спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

12 десятиклассников и один взрослый не смогли самостоятельно сориентироваться на местности во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района.

Поэтому обратились за помощью к спасателям.

Специалисты ГСЧС установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопроводили в долину Смотрич.

"Советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды", - указали в ГСЧС.

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