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Група школярів заблукала у горах на Прикарпатті

Група школярів заблукала у горах на Прикарпатті

Київ • УНН

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12 десятикласників і один дорослий заблукали в горах під час проходження туристичного маршруту, але пізніше були знайдені і доставлені в безпечне місце рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

29 травня 12 десятикласників та один дорослий заблукали  у горах  на Прикарпатті під час проходження туристичного маршруту. Розшукали туристів пізніше рятувальники. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС

Деталі 

12 десятикласників та один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. 

Тому звернулись за допомогою до рятувальників.

Фахівці ДСНС встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.

"Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди", - вказали в ДСНС.

Україна подала 5 сіл на конкурс кращих туристичних сіл світу 2024 року24.05.24, 15:26 • 13661 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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