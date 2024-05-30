Група школярів заблукала у горах на Прикарпатті
Київ • УНН
12 десятикласників і один дорослий заблукали в горах під час проходження туристичного маршруту, але пізніше були знайдені і доставлені в безпечне місце рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.
29 травня 12 десятикласників та один дорослий заблукали у горах на Прикарпатті під час проходження туристичного маршруту. Розшукали туристів пізніше рятувальники. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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12 десятикласників та один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району.
Тому звернулись за допомогою до рятувальників.
Фахівці ДСНС встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.
"Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди", - вказали в ДСНС.
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