Україна подала 5 сіл на конкурс кращих туристичних сіл світу 2024 року
Київ • УНН
П'ять українських сіл - Ворохта, Зелений Гай, Кваси, Олика та Урич - були подані Державним агентством розвитку туризму України на включення до списку "Найкращих туристичних сіл 2024 року", престижного глобального туристичного конкурсу, організованого Всесвітньою туристичною організацією.
П'ять українських сіл - Ворохта, Зелений Гай, Кваси, Олика та Урич - були подані Державним агентством розвитку туризму України на включення до списку "Найкращих туристичних сіл 2024 року", престижного глобального туристичного конкурсу, організованого Всесвітньою туристичною організацією, повідомила у п'ятницю голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, пише УНН.
Державне агентство розвитку туризму України подало до Всесвітньої туристичної організації ООН пакет документів п’яти українських сіл, які можуть увійти до переліку "Кращі туристичні села" (The Best Tourism Villages) 2024 року. За одноголосною згодою членів комісії на одному з найпрестижніших туристичних конкурсів у світі Україну представлятимуть: високогірне селище Ворохта, село Зелений Гай, гірське селище-курорт Кваси, старовинне село Олика та унікальне село Урич
Посадовиця висловила впевненість, що відібрані локації мають усі шанси привернути увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств не тільки українців, а й іноземців.
"Окрім того включення українських сіл до цієї світової мережі надасть можливість отримати менторство від Всесвітньої туристичної організації та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, що сприятиме розвитку сільського туризму", - вказала вона.
Список сіл, визнаних таємною консультативною радою найкращими, буде оприлюднений наприкінці 2024 року на офіційних ресурсах UNWTO.
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