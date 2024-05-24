Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Пять украинских сел - Ворохта, Зеленый Гай, Квасы, Олыка и Урыч - были поданы Государственным агентством развития туризма Украины на включение в список "Лучших туристических сел 2024 года", престижного глобального туристического конкурса, организованного Всемирной туристической организацией, сообщила в пятницу председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, пишет УНН.

Государственное агентство развития туризма Украины подало во Всемирную туристическую организацию ООН пакет документов пяти украинских сел, которые могут войти в перечень "Лучшие туристические села" (The Best Tourism Villages) 2024 года. По единогласному согласию членов комиссии на одном из самых престижных туристических конкурсов в мире Украину будут представлять: высокогорный поселок Ворохта, село Зеленый Гай, горный поселок-курорт Квасы, старинное село Олыка и уникальное село Урыч - написала Олеськив в Facebook.

Чиновница выразила уверенность, что отобранные локации имеют все шансы привлечь внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам не только украинцев, но и иностранцев.

"Кроме того включение украинских сел в эту мировую сеть позволит получить менторство от Всемирной туристической организации и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, что будет способствовать развитию сельского туризма", - указала она.

Список сел, признанных тайным консультативным советом лучшими, будет обнародован в конце 2024 года на официальных ресурсах UNWTO.

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