Семеро дітей заблукало під час спуску з Говерли
Київ • УНН
Серед дев'яти туристів, які заблукали під час спуску з гори Говерла було семеро дітей.
Під час спуску з гори Говерла заблукало 9 людей, з них – 7 діти. Рятувальники розшукали групу туристів на Івано-Франківщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Під час спуску з гори заблукало 9 людей, зокрема 7 дітей. Туристи не зорієнтувалися на місцевості та потребували допомоги надзвичайників.
Гірські рятувальники розшукали мандрівників, супроводили їх до однієї із навчально-спортивних баз, звідки ті направилися до місця проживання.
В ДНС закликали перед мандрівкою обов’язково ознайомитися з маршрутом та підготуватися до походу. Також рекомендували завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах" та обов’язково слідкуйвати за штормовими попередженнями.
Група школярів заблукала у горах на Прикарпатті30.05.24, 10:26 • 21335 переглядiв