Селяне в Житомирской области искали металл, а нашли артснаряды

"20 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Украины в Житомирской области уничтожила 3 боеприпасы времен прошлых войн", - говорится в сообщении.

Первое сообщение об обнаружении двух подозрительных предметов спасатели получили из с. Левков. снаряд нашли так называемые охотники за металлоломом на открытой территории возле села. Спасатели выяснили, что это два 76-миллиметровые артиллерийские снаряда времен прошлых войн.

Еще один боеприпас нашли вблизи села Трудолюбовка Малинского района. Как выяснилось, местный житель обследовал село металлоискателем, чтобы найти различные интересные предметы. В 100 м от дороги "охотник за металлом" наткнулся на подозрительный предмет. Он откопал находку и, предположив, что это взрывоопасный предмет, сообщил спасателям.

"Специалисты ГСЧС, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен минувшей войны", - отметили спасатели.

Напомним, в Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой войны.