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Селяни на Житомирщині шукали метал, а знайшли артснаряди

Селяни на Житомирщині шукали метал, а знайшли артснаряди

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Житомирській області селяни, які шукали метал, знайшли три артилерійські снаряди часів минулих війн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"20 лютого група піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Житомирській області знищила 3 боєприпаси часів минулих війн", - йдеться в повідомленні.

Перше повідомлення про знайдення двох підозрілих предметів рятувальники отримали з с. Левків. снаряд знайшли так звані мисливці за металобрухтом на відкритій території поблизу села. Рятувальники з’ясували, що це два 76-міліметрові артилерійські снаряди часів минулих війн.

Ще один боєприпас знайшли поблизу села Трудолюбівка Малинського району. Як з’ясувалося, місцевий житель обстежував село металошукачем, аби знайти різноманітні цікаві предмети. За 100 м від дороги "мисливець за металами" натрапив на підозрілий предмет. Він відкопав знахідку і, припустивши, що це вибухонебезпечний предмет, сповістив рятувальників.

"Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 76 мм часів минулої війни", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у Києві в озері знайшли міну часів Другої світової війни.

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