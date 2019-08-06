Поселок-призрак: бывший курорт Широкино остается заминированным оккупантами

ukru
Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 558 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 102112 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102656 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131497 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129286 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131074 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153243 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151196 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 100604 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

7 марта, 04:37 • 63544 просмотра
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

7 марта, 04:43 • 54132 просмотра
Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

7 марта, 05:09 • 34131 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 42059 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 102128 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 140406 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 152838 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 211718 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 192322 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 608 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 16033 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 18114 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 122787 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 134197 просмотра
Актуальное
Поселок-призрак: бывший курорт Широкино остается заминированным оккупантами

Поселок-призрак: бывший курорт Широкино остается заминированным оккупантами

Киев  •  УНН

 • 10909 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Когда курорт, сейчас наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны - село Широкино до сих пор остается полностью заминированным российскими оккупантами и непригодным для жизни. Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает УНН.

Так, Широкино, в 15 километрах к востоку от Мариуполя когда было курортом, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы, пишут в пресс-службе. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.

Теперь же, сообщают в ООС, все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.

"О бывшем расцвете поселка напоминают и разгромленные базы отдыха, стоящих на берегу. Само же побережья сплошь заминировано на случай атаки с моря. Благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино был освобожден от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

"Деревня полностью заминировано российскими оккупантами, иногда до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставленные минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности", - цитируют в ООС морского пехотинца Даниила, который защищает подступы к окраинам оккупированного РФ села Саханка.

"Многострадальное Широкино - поселок-призрак, последние местные жители покинули его еще в начале 2016-го. С тех пор оно полностью мертвое. Сейчас по нему блуждают только украинские военные. Возможно со временем, после нашей непременной победы над русскими оккупантами, сюда вернутся люди и оно оживет в буквальном смысле этого слова. Конечно, очень хочется, чтобы дети здесь снова ходили в школу и росли на своей родной земле", - отметил морпех.

По его словам, сейчас украинские морские пехотинцы надежно держат оборону на линии соприкосновения, в то время как враг снова активизировался, несмотря на введение "режима тишины".

Как сообщал УНН, 4 августа подразделения ОС придерживались устойчивого режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы