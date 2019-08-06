Поселок-призрак: бывший курорт Широкино остается заминированным оккупантами

Так, Широкино, в 15 километрах к востоку от Мариуполя когда было курортом, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы, пишут в пресс-службе. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.

Теперь же, сообщают в ООС, все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.

"О бывшем расцвете поселка напоминают и разгромленные базы отдыха, стоящих на берегу. Само же побережья сплошь заминировано на случай атаки с моря. Благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино был освобожден от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

"Деревня полностью заминировано российскими оккупантами, иногда до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставленные минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности", - цитируют в ООС морского пехотинца Даниила, который защищает подступы к окраинам оккупированного РФ села Саханка.

"Многострадальное Широкино - поселок-призрак, последние местные жители покинули его еще в начале 2016-го. С тех пор оно полностью мертвое. Сейчас по нему блуждают только украинские военные. Возможно со временем, после нашей непременной победы над русскими оккупантами, сюда вернутся люди и оно оживет в буквальном смысле этого слова. Конечно, очень хочется, чтобы дети здесь снова ходили в школу и росли на своей родной земле", - отметил морпех.

По его словам, сейчас украинские морские пехотинцы надежно держат оборону на линии соприкосновения, в то время как враг снова активизировался, несмотря на введение "режима тишины".

Как сообщал УНН, 4 августа подразделения ОС придерживались устойчивого режима прекращения огня.