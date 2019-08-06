Селище-привид: колишній курорт Широкине залишається замінованим окупантами

Так, Широкине, за 15 кілометрів на схід від Маріуполя колись було курортом, куди до узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи, пишуть в прес-службі. Там налічувалося близько 700 будинків та понад 1800 місцевих жителів.

Тепер же, повідомляють в ООС, усі без виключення будинки лежать в руїнах і не придатні до життя, зруйновано численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об’єкти інфраструктури.

"Про колишній розквіт селища нагадують і розгромлені бази відпочинку, що стоять на березі. Саме ж узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря. Завдяки героїзму і мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнено від противника у 2016 році. Зараз село знаходиться під повним контролем ЗС України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Позиції російсько-окупаційних військ наразі проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

"Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди ще досі на подвір’ях колишніх мешканців лежать нерозірвані снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщуватися лише по асфальтованій дорозі та окремих місцях, де точно ми знаємо, що немає ніякої небезпеки", ‒ цитують в ООС морського піхотинця Данила, який обороняє підступи до околиць окупованого РФ села Саханка.

"Багатостраждальне Широкине – селище-привид, останні місцеві жителі покинули його ще на початку 2016-го. Відтоді воно повністю мертве. Зараз ним блукають лише українські військові. Можливо згодом, після нашої неодмінної перемоги над російськими окупантами, сюди повернуться люди і воно оживе в буквальному розумінні цього слова. Звісно, дуже хочеться, щоб дітки тут знову ходили в школу та росли на своїй рідній землі", ‒ зазначив морпіх.

З його слів, наразі українські морські піхотинці надійно тримають оборону на лінії зіткнення, в той час як ворог знову активізувався, не зважаючи на введення "режиму тиші".

Як повідомляв УНН, 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.