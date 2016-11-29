Секс-скандал спровоцировал кризис в британском футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Скандал, вспыхнувший после того, как несколько бывших футболистов рассказали о сексуальных домогательствах, с которыми они столкнулись в футбольных школах, вызвал один из самых серьезных кризисов в истории британского футбола. С таким заявлением выступил глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Это самый серьезный кризис в английском футболе на моей памяти", - сказал Г.Кларк.
Уже более 20 футболистов выступили с заявлениями о том, что в детстве они столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны тренеров.
Депутат британского парламента Дэмиен Коллинс 28 ноября потребовал провести тщательное расследование всех аспектов английской футбольной культуры.
Сейчас полиция четырех графств, а также Скотленд-Ярд ведут отдельные расследования по показаниям футболистов.
Грег Кларк считает, что часть проблемы кроется в моральных принципах общества 1990-х.
"Мы должны до конца понять моральные последствия того, что в свое время проигнорировали эту проблему", - сказал он.
В середине ноября о проблеме первым рассказал Энди Вудворд, который ранее выступал за "Крю". Через неделю бывший игрок юношеской команды "Манчестер Сити" Крис Ансворт признался, что его насиловали в детстве около 100 раз.
Большинство выдвинутых обвинений касаются тренера Барри Беннелла, который отсидел три срока за сексуальные домогательства мальчиков.