Секс-скандал спровокував кризу в британському футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Скандал, що спалахнув після того, як кілька колишніх футболістів розповіли про сексуальні домагання, з якими вони зіткнулися в футбольних школах, викликав одну з найсерйозніших криз в історії британського футболу. З такою заявою виступив голова Футбольної асоціації Англії Грег Кларк, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Це найсерйозніша криза в англійському футболі на моїй пам'яті", - сказав Г.Кларк.
Вже більше 20 футболістів виступили із заявами про те, що в дитинстві вони зіткнулися з сексуальними домаганнями з боку тренерів.
Депутат британського парламенту Деміен Коллінс 28 листопада зажадав провести ретельне розслідування всіх аспектів англійської футбольної культури.
Наразі поліція чотирьох графств, а також Скотленд-ярд ведуть окремі розслідування за свідченнями футболістів.
Грег Кларк вважає, що частина проблеми криється в моральних засадах суспільства 1990-х.
"Ми повинні до кінця зрозуміти моральні наслідки того, що свого часу проігнорували цю проблему", - сказав він.
В середині листопада про проблему першим розповів Енді Вудворд, який раніше виступав за "Крю". Через тиждень колишній гравець юнацької команди "Манчестер Сіті" Кріс Ансворт зізнався, що його ґвалтували в дитинстві близько 100 разів.
Більшість висунутих звинувачень стосуються тренера Баррі Беннелла, який відсидів три терміни за сексуальні домагання до хлопчиків.