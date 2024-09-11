Сейм Польши осудил похищение украинских детей россией

Сейм Польши принял резолюцию, в которой осудил похищение украинских детей, сообщили в нижней палате польского парламента в среду, пишет УНН.

Детали

"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия российской федерации и сотрудничающей с ней республики беларусь являются позорным наступлением на украинскую идентичность, нарушают Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка", - говорится в документе.

"Сейм Польши проголосовал постановление об осуждении массового похищения украинских детей россией! С такой просьбой лично обращалась к руководству сейма Польши и вице-спикеру Монике Велиховской. Благодарна ей за адвокацию документа. Спасибо всем депутатам Сейма, которые поддержали постановление. Это знаковое решение накануне Парламентской ассамблеи Украина-Польша, где мы являемся сопредседателями с Моникой Велиховской", - отметила по этому поводу вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в Х.

В документе, как сообщила Кондратюк, указано:

Польша борется за права украинских детей на международной арене, в частности, через участие в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Сейм Польши призывает международное сообщество участвовать в этой и других инициативах, направленных на возвращение украинских детей домой.

Сейм Республики Польша призывает немедленно прекратить практику незаконных похищений и вернуть украинских детей на родину и к их законным опекунам.

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