Сейм Польщі засудив викрадення українських дітей росією
Київ • УНН
Польський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей росією. Документ закликає припинити цю практику та повернути дітей в Україну.
Сейм Польщі ухвалив резолюцію, у якій засудив викрадення українських дітей, повідомили у нижній палаті польського парламенту у середу, пише УНН.
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"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії російської федерації та співпрацюючої з нею республіки білорусь є ганебним наступом на українську ідентичність, порушують Конвенцію ООН про попередження злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини", – ідеться в документі.
"Сейм Польщі проголосував постанову про засудження масового викрадення українських дітей росією! З таким проханням особисто зверталася до керівництва сейму Польщі та віцеспікерки Моніки Веліховської. Вдячна їй за адвокацію документа. Дякую всім депутатам Сейму, які підтримали постанову. Це знакове рішення напередодні Парламентської асамблеї Україна-Польща, де ми є співголовами з Монікою Веліховською", - зазначила з цього приводу віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Х.
У документі, як повідомила Кондратюк, зазначено:
- Польща бореться за права українських дітей на міжнародній арені, зокрема, через участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
- Сейм Польщі закликає міжнародне співтовариство долучатися до цієї та інших ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому.
- Сейм Республіки Польща закликає негайно припинити практику незаконних викрадень і повернути українських дітей на батьківщину та до їхніх законних опікунів.
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