Трамп: Мы еще не в конце пути, но войну нужно остановить

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя встреча не является определяющей для достижения соглашения по войне в Украине. Об этом он заявил во время встречи с Зеленским. Политик выразил надежду, что все завершится "хорошо для всех", пишет УНН.

Сегодняшняя встреча не означает, будет ли соглашение или не будет соглашения. Я бы не говорил, что мы в конце пути уже. Людей убивают, мы должны это остановить. На прошлой неделе было убито много людей. Уже почти 4 года это продолжается