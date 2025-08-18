Трамп: Мы еще не в конце пути, но войну нужно остановить
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что сегодняшняя встреча не гарантирует заключения соглашения. Он подчеркнул, что процесс еще далек от завершения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя встреча не является определяющей для достижения соглашения по войне в Украине. Об этом он заявил во время встречи с Зеленским. Политик выразил надежду, что все завершится "хорошо для всех", пишет УНН.
Сегодняшняя встреча не означает, будет ли соглашение или не будет соглашения. Я бы не говорил, что мы в конце пути уже. Людей убивают, мы должны это остановить. На прошлой неделе было убито много людей. Уже почти 4 года это продолжается
Он добавил, что предпочитает, чтобы все это "закончилось хорошо для всех" и в очередной раз подчеркнул, что в основном в войне виновата политика его предшественника Джо Байдена.
Ранее УНН писал, что в Овальном кабинете Белого дома началась встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже произносят первые заявления.
