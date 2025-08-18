Трамп: Ми ще не наприкінці шляху, але війну треба зупинити

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішня зустріч не є визначальною для досягнення угоди щодо війни в Україні. Про це він заявив під час зустрічі із Зеленським. Політик висловив сподівання, що все завершиться "гарно для всіх", пише УНН.

Сьогоднішня зустріч не означає чи буде угода, чи не буде угоди. Я б не говорив, що ми в кінці шляху вже. Людей вбивають ми мусимо це зупинити. Минулого тижня було вбито багато людей. Вже майже 4 роки це триває