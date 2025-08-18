Трамп: Ми ще не наприкінці шляху, але війну треба зупинити
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що сьогоднішня зустріч не гарантує укладення угоди. Він підкреслив, що процес ще далекий від завершення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішня зустріч не є визначальною для досягнення угоди щодо війни в Україні. Про це він заявив під час зустрічі із Зеленським. Політик висловив сподівання, що все завершиться "гарно для всіх", пише УНН.
Сьогоднішня зустріч не означає чи буде угода, чи не буде угоди. Я б не говорив, що ми в кінці шляху вже. Людей вбивають ми мусимо це зупинити. Минулого тижня було вбито багато людей. Вже майже 4 роки це триває
Він додав, що воліє аби все це "закінчилося гарно для всіх" та вчергове наголосив, що здебільшого і війні винна політика його попередника Джо Байдена.
Раніше УНН писав, що В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президентів України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп вже виголошують перші заяви.
