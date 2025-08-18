$41.340.11
14:38 • 13533 перегляди
750мм
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Кіт Келлог
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Гривня
The Guardian
Fox News
Truth Social
Нафта

Трамп: Ми ще не наприкінці шляху, але війну треба зупинити

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Дональд Трамп заявив, що сьогоднішня зустріч не гарантує укладення угоди. Він підкреслив, що процес ще далекий від завершення.

Трамп: Ми ще не наприкінці шляху, але війну треба зупинити

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішня зустріч не є визначальною для досягнення угоди щодо війни в Україні. Про це він заявив під час зустрічі із Зеленським. Політик висловив сподівання, що все завершиться "гарно для всіх", пише УНН.

Сьогоднішня зустріч не означає чи буде угода, чи не буде угоди. Я б не говорив, що ми в кінці шляху вже. Людей вбивають ми мусимо це зупинити. Минулого тижня було вбито багато людей. Вже майже 4 роки це триває

- сказав Трамп.

Він додав, що воліє аби все це "закінчилося гарно для всіх" та вчергове наголосив, що здебільшого і війні винна політика його попередника Джо Байдена.

Раніше УНН писав, що В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президентів України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп вже виголошують перші заяви.

Альона Уткіна

Політика
Дональд Трамп