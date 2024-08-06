"Сегодня уже немало сбито": в военной администрации Сум отметили работу ПВО
Киев • УНН
Председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил об успешной работе ПВО. По его словам, сегодня было сбито немало вражеских целей, детальные итоги будут позже.
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко отметил работу ПВО и сообщил, что сегодня уже "немало сбито", пишет УНН.
Детали
"Гордимся работой нашей ПВО. Сегодня немало сбитого уже. Итоги позже!" - сообщил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко.
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