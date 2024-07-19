Сегодня стартовала "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках". Это одно из самых масштабных событий года в этой сфере в текущем году. Мероприятие собрало более 150 участников и экспертов по закупкам МХП, Новая Почта, Fozzy Group, ООО "Интек", ГП "Медзакупки Украины", АО "Укрпочта", НБУ, Райффайзен Банка Украина.

На мероприятии будут обсуждаться мировые тренды и новейшие подходы к оценке эффективности корпоративных закупок, best practices инвестиционных и импортных закупок, эффективность госзакупок по сравнению с коммерческим сектором и другие темы.

О мировых трендах закупок в 2024 году поделилась Зоя Чечулина, эксперт и консультант по закупкам, преподаватель Киевской Школы Экономики, лидер направления трансформации закупок Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Главные тезисы выступления:

- Прогнозы относительно трендов в сфере закупок от Procurement Leaders, GEP и CPO Strategy сформированы вокруг 3-х основных пунктов - люди и отношения с ними, процессы и технологии.

- Мало иметь исторические данные по закупкам компании - нужно активно реагировать в режиме реального времени.

- Основа работы с ИИ имеет 3 "столпа". Первый - взвешенность: ИИ следует привлекать там, где от него будет польза. Второй - валидация: часто ИИ компилирует данные, поэтому их нужно проверять. Третий - этичность: внедряйте политики по использованию ИИ внутри ваших команд.

- Специалистам важно иметь функциональные знания и экспертизу. При этом важно понимать и другие сферы и иметь хорошие мягкие навыки. Так строится более устойчивое партнерство и вы лучше понимаете другую сторону.

- Ищите кейсы не только в мире, но и просматривайте, что делают украинские компании.

Все средства от продажи билетов и донатов будут переданы стратегическому партнеру МХП - Благотворительному фонду "МХП - Громаді", который направит их на помощь Украине в борьбе с врагом.