Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН соберется сегодня, чтобы обсудить призыв Израиля осудить нападения Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Сегодня, 14 апреля, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Израилем. Иерусалим будет призывать Совбез ООН осудить нападение Ирана на Израиль и объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, пишет Reuters, передает УНН.
Как сообщается, ориентировочное время начала заседания - 16:00 по восточному времени (22:00 по Киеву).
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан попросил Совбез провести экстренное заседание в письме, направленном в субботу председателю Совета.
"Иранская атака представляет собой серьезную угрозу глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет использует все средства для принятия конкретных мер против Ирана", - написал Эрдан в сообщении на сайте X.
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