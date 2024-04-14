Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Сегодня, 14 апреля, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Израилем. Иерусалим будет призывать Совбез ООН осудить нападение Ирана на Израиль и объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, пишет Reuters, передает УНН.

Как сообщается, ориентировочное время начала заседания - 16:00 по восточному времени (22:00 по Киеву).

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан попросил Совбез провести экстренное заседание в письме, направленном в субботу председателю Совета.

"Иранская атака представляет собой серьезную угрозу глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет использует все средства для принятия конкретных мер против Ирана", - написал Эрдан в сообщении на сайте X.

Дополнение

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявляет о сбитии 99% целей и уже сейчас открывает воздушное пространство.

За медицинской помощью обратился 31 человек, сообщила пресс-служба израильской службы скорой медицинской помощи.