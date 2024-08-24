Сегодняшний обмен стал 55-м, удалось вернуть уже 3520 украинцев - Лубинец

Сегодня, 24 августа, состоялся уже 55-й обмен военнопленными между россией и Украиной, благодаря чему из российской неволи удалось вернуть уже 3520 украицев. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

115 украинцев вернулись на Родину в День Независимости. Это защитники, которые защищали наше государство на разных направлениях. Среди них воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Многие из возвращенных имеют тяжелое состояние здоровья. Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3520 украинцев. Сегодня состоялся 55-й обмен военнопленными - сообщил Лубинец.

Он отметил, что Украина работает каждый день, чтобы вернуть своих граждан домой, а также поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении наших воинов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 115 украинских защитников из российского плена.