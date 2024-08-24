Сьогоднішній обмін став 55-м, вдалося повернути вже 3520 українців - Лубінець
Київ • УНН
У День Незалежності відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та росією. 115 українських захисників повернулися додому, загальна кількість звільнених з полону досягла 3520 осіб.
Сьогодні, 24 серпня, відбувся вже 55-й обмін військовополоненими між росією та Україною, завдяки чому із російської неволі вдалося повернути вже 3520 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
115 українців повернулися на Батьківщину в День Незалежності. Це захисники, які боронили нашу державу на різних напрямках. Серед них воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Багато з повернутих мають тяжкий стан здоров’я. Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3520 українців. Сьогодні відбувся 55-й обмін військовополоненими
Він наголосив, що Україна працює кожного дня, аби повернути своїх громадян додому, а також подякував ОАЕ за допомогу в поверненні наших воїнів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 115 українських захисників з російського полону.