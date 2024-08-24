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115 українських захисників повернулися додому з полону - Зеленський

115 українських захисників повернулися додому з полону - Зеленський

Київ • УНН

 • 190234 перегляди

Президент Зеленський повідомив про повернення 115 українських захисників з російського полону. Це важлива подія для України, яка продовжує боротися за звільнення всіх своїх громадян.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 115 українських захисників з російського полону, пише УНН.

Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому

- написав Зеленський у соцмережах.

Reuters: між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва ОАЕ24.08.24, 13:44 • 38645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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