Reuters: між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва ОАЕ
Київ • УНН
Між Україною та рф заплановано обмін 115 осіб за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів у суботу.
Між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів у суботу, пише УНН.
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"росія та Україна мають намір щодо обміну 115 полоненими в суботу за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів", - повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів.
мо рф, за даними росЗМІ, підтвердило обмін. Як заявляють у мо рф, повернулися 115 російських військових, які потрапили в полон на курскому напрямку, натомість передано, як повідомляється, "115 полонених ЗСУ". Усі російські військовослужбовці, за повідомленням, після обміну перебувають у білорусі.
Доповнення
Це перший подібний обмін полоненими між країнами, відколи українські військові почали операцію на курщині, повідомляє Reuters.