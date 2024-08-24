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Reuters: між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва ОАЕ

Reuters: між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва ОАЕ

Київ • УНН

 • 38645 перегляди

Між Україною та рф заплановано обмін 115 осіб за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів у суботу.

Між Україною та рф заплановано обмін 115 особами за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів у суботу, пише УНН.

Деталі

"росія та Україна мають намір щодо обміну 115 полоненими в суботу за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів", - повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Еміратів.

мо рф, за даними росЗМІ, підтвердило обмін. Як заявляють у мо рф, повернулися 115 російських військових, які потрапили в полон на курскому напрямку, натомість передано, як повідомляється, "115 полонених ЗСУ". Усі російські військовослужбовці, за повідомленням, після обміну перебувають у білорусі.

Доповнення

Це перший подібний обмін полоненими між країнами, відколи українські військові почали операцію на курщині, повідомляє Reuters.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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