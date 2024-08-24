Reuters: между Украиной и рф запланирован обмен 115 лицами при посредничестве ОАЭ

Между Украиной и рф запланирован обмен 115 людьми при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Эмиратов в субботу, пишет УНН.

Детали

"россия и Украина намерены по обмену 115 пленными в субботу при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Эмиратов.

мо рф, по данным росСМИ, подтвердил обмен. Как заявляют в мо рф, вернулись 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, взамен передано, как сообщается, "115 пленных ВСУ". Все российские военнослужащие, по сообщению, после обмена находятся в беларуси.

Дополнение

Это первый подобный обмен пленными между странами, с тех пор как украинские военные начали операцию на курщине, сообщает Reuters.