115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 115 украинских защитников из российского плена, пишет УНН.

Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой