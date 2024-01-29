Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
Киев • УНН
29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны
Сегодня, 29 января во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня мобилизации против угрозы ядерной войны, пишет УНН.
Именно 29 января 1985 года в Индии была открыта к подписанию Декларация, ключевой целью которой был призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и дальнейшей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира, устранению самой угрозы ядерной войны.
Первыми странами-подписантами Декларации стали Индия, Швеция, Аргентина, Мексика, Танзания и Греция.
До этого, в 1963 году был подписан договор, согласно которому запрещались испытания ядерного оружия не только в атмосфере нашей планеты, а также под водой и в космосе. Страны, подписавшие этот договор, брали на себя обязательства запрещать и не допускать создания любых взрывов, приводящих к радиоактивным осадкам за границами государства, осуществляющего испытания.
После распада СССР на территории Украины тоже было ядерное оружие. Однако, подписав в 1994 году Будапештский меморандум, Украина от него отказалась в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и РФ.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе, и тем самым нарушила Будапештский меморандум. Однако, США и Великобритания в тот момент конкретной помощи Украине не предоставили.
Полномасштабная российская агрессия против Украины достаточно остро подняла вопрос применения ядерного оружия и перспективы ядерной войны. С российской стороны и от, так называемых, экспертов, и от некоторых политических деятелей периодически звучат призывы нанести по Украине удар, как минимум, тактическим ядерным оружием.
Эту опасность признают и на мировом уровне.
"Снова бьют барабаны ядерной войны; растут недоверие и разногласия. Нас снова накрыла ядерная тень, которая нависала над нами в годы холодной войны", - заявлял ранее генсек ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны
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