Сьогодні Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни
Київ • УНН
29 січня - Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. На тлі агресії Росії проти України зростає занепокоєння щодо загрози ядерної війни
Сьогодні, 29 січня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня мобілізації проти загрози ядерної війни, пише УНН.
Саме 29 січня 1985 року в Індії була відкрита до підписання Декларація, ключовою метою якої був заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, усунення самої загрози ядерної війни.
Першими країнами-підписантами Декларації стали Індія, Швеція, Аргентина, Мексика, Танзанія та Греція.
До цього, у 1963 році був підписаний договір, згідно якого заборонялися випробовування ядерної зброї не тільки в атмосфері нашої планети, а також під водою і в космосі. Країни, що підписали цей договір, брали на себе зобов’язання забороняти та не допускати створення будь-яких вибухів, що призводять до радіоактивних опадів за кордонами держави, що здійснює випробування.
Після розпаду срср на території України теж була ядерна зброя. Однак, підписавши у 1994 році Будапештській меморандум, Україна від неї відмовилася в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та рф.
У 2014 році росія анексувала Крим, розв’язала війну на Донбасі, і тим самим порушила Будапештський меморандум. Проте, США та Велика Британія у той момент конкретної допомоги Україні не надали.
Повномасштабна російська агресія проти України досить гостро підняла питання застосування ядерної зброї та перспективи ядерної війни. З російської сторони і від, так званих, експертів, і від деяких політичних діячів періодично звучать заклики нанести по Україні удар, як мінімум, тактичною ядерною зброєю.
Цю небезпеку визнають і на світовому рівні.
"Знову б'ють барабани ядерної війни; зростають недовіра та розбіжності. Нас знову накрила ядерна тінь, що нависала над нами в роки холодної війни", - заявляв раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш.