Сегодня День Сухопутных войск ВСУ - основной ударной силы в противодействии российской агрессии

Сегодня, 12 декабря, все украинцы отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - основной ударной силы в противодействии российской агрессии. Событие было основано, согласно указу президента, в 1997 году, пишет УНН. году.

История создания, численность, командование

Формирование Сухопутных войск ВСУ началось после провозглашения Независимости Украины на базе Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов, которые остались в наследство от советского союза.

В 1996 году создано Командование Сухопутных войск Украины, которому были подчинены органы управления и войска военных округов. К 2005 году, на базе бывших военных округов произошло создание оперативных командований.

В настоящее время в структуре СВ ВСУ четыре оперативных командования: "Север", "Запад", "Восток" и "Юг".

По данным из открытых источников, в настоящее время численность Сухопутных войск ВСУ составляет около 250 тысяч человек. Все они служат в механизированных и танковых войсках, ракетных войсках и артиллерийских подразделениях, подразделениях ПВО и в авиации, в Силах специальных операций.

Командующим Сухопутных войск ВСУ - генерал-полковник Александр Сырский, начальник штаба - генерал-майор Игорь Палагнюк.

Отражение российской агрессии

Уничтожение российских войск под Киевом, освобождение Харьковской области и Херсона, героическая оборона Авдеевки - вот далеко не полный перечень удачных действий Сухопутных войск ВСУ в противодействии российской агрессии.

Как результат - уже почти 350 тысяч уничтоженных оккупантов и более 20 тысяч единиц танков, бронированной техники, артиллерийских систем.

Напомним

Шестого декабря Украина отмечала День Вооруженных сил Украины.