Сегодня День Сухопутных войск ВСУ - основной ударной силы в противодействии российской агрессии
Киев • УНН
Украина отмечает День Сухопутных войск Вооруженных сил 12 декабря, чествуя главную силу, противостоящую российской агрессии, численность которой на сегодня составляет около 250 000 человек. Праздник был введен Указом Президента в 1997 году.
Сегодня, 12 декабря, все украинцы отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - основной ударной силы в противодействии российской агрессии. Событие было основано, согласно указу президента, в 1997 году, пишет УНН. году.
История создания, численность, командование
Формирование Сухопутных войск ВСУ началось после провозглашения Независимости Украины на базе Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов, которые остались в наследство от советского союза.
В 1996 году создано Командование Сухопутных войск Украины, которому были подчинены органы управления и войска военных округов. К 2005 году, на базе бывших военных округов произошло создание оперативных командований.
В настоящее время в структуре СВ ВСУ четыре оперативных командования: "Север", "Запад", "Восток" и "Юг".
По данным из открытых источников, в настоящее время численность Сухопутных войск ВСУ составляет около 250 тысяч человек. Все они служат в механизированных и танковых войсках, ракетных войсках и артиллерийских подразделениях, подразделениях ПВО и в авиации, в Силах специальных операций.
Командующим Сухопутных войск ВСУ - генерал-полковник Александр Сырский, начальник штаба - генерал-майор Игорь Палагнюк.
Отражение российской агрессии
Уничтожение российских войск под Киевом, освобождение Харьковской области и Херсона, героическая оборона Авдеевки - вот далеко не полный перечень удачных действий Сухопутных войск ВСУ в противодействии российской агрессии.
Как результат - уже почти 350 тысяч уничтоженных оккупантов и более 20 тысяч единиц танков, бронированной техники, артиллерийских систем.
Напомним
Шестого декабря Украина отмечала День Вооруженных сил Украины.
Сегодня День Сухопутных войск ВСУ - основной ударной силы в противодействии российской агрессии
Украина отмечает День Сухопутных войск Вооруженных сил 12 декабря, чествуя главную силу, противостоящую российской агрессии, численность которой на сегодня составляет около 250 000 человек. Праздник был введен Указом Президента в 1997 году.
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