Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

Сегодня, 15 апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня борьбы с сахарным диабетом I типа, пишет УНН.

Событие основано в честь девочки Джакии Моник Фуртик, которой в детстве диагностировали эту болезнь. Из-за осложнений вызванных недугом девочка умерла в 13-летнем возрасте.

Сахарный диабет I типа - хроническое заболевание, влияющее на способность организма человека перерабатывать глюкозу, получаемую из пищи, для выработки энергии. Чаще всего сахарный диабет І типа выявляется в раннем возрасте, в то время как сахарный диабет ІІ типа - полностью приобретенная болезнь.

Заболевание сахарный диабет развивается, когда иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин - гормон, который помогает превращать глюкозу в энергию, необходимую клеткам организма. Поэтому людям с сахарным диабетом I типа жизненно необходимы ежедневные инъекции инсулина.

Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции, когда организм атакует сам себя по ошибке. Этот процесс может длиться месяцами или годами, прежде чем появятся какие-либо ощущения.

Люди, которые живут с диабетом I типа, нуждаются в постоянной инсулинотерапии и должны тщательно контролировать уровень сахара в крови, чтобы избежать таких осложнений, как слепота, почечная недостаточность и повреждения сосудов. А главное предотвращать состояния гипогликемии - опасно низкого уровня сахара в крови, что является самой частой причиной смерти людей с диабетом.

По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков, однако может и у взрослых.

Более одному миллиону детей и подростков в мире диагностирован сахарный диабет I типа.

В Украине накануне полномасштабного российского вторжения насчитывалось около 10 тысяч несовершеннолетних с сахарным диабетом І типа.

По информации Минздрава Украины, в прошлом году сахарный диабет I и II типов был диагностирован у более чем полумиллиона жителей нашей страны.

В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации