В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации

Украинцы получили более миллиона тест-полосок по программе реимбурсации, передает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Детали

С 1 октября 2023 года, с тех пор как медицинские изделия включены в государственную программу реимбурсации, по электронному рецепту аптечные учреждения отпустили более 1,1 млн единиц тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови.

Тест-полоски для глюкометров предназначены для пациентов с сахарным диабетом I типа. Получить изделия можно бесплатно или с частичной доплатой при наличии е-рецепта от семейного врача, терапевта, педиатра или врача-эндокринолога.

В программу включено 23 торговых названия тест-полосок для глюкометров.

На сегодня за отпуск тест-полосок по программе реимбурсации НСЗУ возместила аптечным учреждениям более 4,8 млн грн.