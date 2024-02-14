В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации
Киев • УНН
С октября украинцы, больные диабетом, получили более 1,1 миллиона тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови благодаря программе реимбурсации.
Украинцы получили более миллиона тест-полосок по программе реимбурсации, передает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Детали
С 1 октября 2023 года, с тех пор как медицинские изделия включены в государственную программу реимбурсации, по электронному рецепту аптечные учреждения отпустили более 1,1 млн единиц тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови.
Тест-полоски для глюкометров предназначены для пациентов с сахарным диабетом I типа. Получить изделия можно бесплатно или с частичной доплатой при наличии е-рецепта от семейного врача, терапевта, педиатра или врача-эндокринолога.
В программу включено 23 торговых названия тест-полосок для глюкометров.
На сегодня за отпуск тест-полосок по программе реимбурсации НСЗУ возместила аптечным учреждениям более 4,8 млн грн.
В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации
С октября украинцы, больные диабетом, получили более 1,1 миллиона тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови благодаря программе реимбурсации.
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