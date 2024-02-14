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В Україні видали понад 1 млн тест-смужок для хворих на цукровий діабет за програмою реімбурсації

В Україні видали понад 1 млн тест-смужок для хворих на цукровий діабет за програмою реімбурсації

Київ • УНН

 • 20911 перегляди

З жовтня українці, хворі на діабет, отримали понад 1,1 мільйона тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові завдяки програмі реімбурсації.

Українці отримали понад мільйон тест-смужок за програмою реімбурсації, передає УНН із посиланням на Національнуслужбу здоров'я України.

Деталі

З 1 жовтня 2023 року, відколи медичні вироби включено до державної програми реімбурсації, за електронним рецептом аптечні заклади відпустили понад 1,1 млн одиниць тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові.

Тест-смужки для глюкометрів призначені для пацієнтів із цукровим діабетом І типу. Отримати вироби можна безоплатно або з частковою доплатою за наявності е-рецепта від сімейного лікаря, терапевта, педіатра або лікаря-ендокринолога.

До програми включено 23 торгові назви тест-смужок для глюкометрів.

На сьогодні за відпуск тест-смужок за програмою реімбурсації НСЗУ відшкодувала аптечним закладам понад 4,8 млн грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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