Ежегодно закрываются около 200 государственных предприятий

“По результатам подсчета, который мы делали, во время операции, которая называется триаж, оказалось, что у нас есть 3 440 госпредприятий, только под Кабинетом министров. Это не считая предприятий Национальной академии наук, Государственного управления делами, Верховного Совета и тому подобное. При этом часть этих предприятий активно умирает. Тренд такой, что примерно 200 госпредприятий в год прекращают свою работу”, - сказал Нефедов.

По его словам, прежде всего это происходит из-за коррупции, из-за неэффективного управления, недоинвестирования и так далее.

Напомним, отбор членов наблюдательных советов “Укрзализныци” и “Укрэнерго” начнется на следующей неделе.