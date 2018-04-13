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Ежегодно закрываются около 200 государственных предприятий

Ежегодно закрываются около 200 государственных предприятий

Киев  •  УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ежегодно около 200 государственных предприятий прекращают свою работу. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.

“По результатам подсчета, который мы делали, во время операции, которая называется триаж, оказалось, что у нас есть 3 440 госпредприятий, только под Кабинетом министров. Это не считая предприятий Национальной академии наук, Государственного управления делами, Верховного Совета и тому подобное. При этом часть этих предприятий активно умирает. Тренд такой, что примерно 200 госпредприятий в год прекращают свою работу”, - сказал Нефедов.

По его словам, прежде всего это происходит из-за коррупции, из-за неэффективного управления, недоинвестирования и так далее.

Напомним, отбор членов наблюдательных советов “Укрзализныци” и “Укрэнерго” начнется на следующей неделе.

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