Щороку закриваються близько 200 державних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Щороку близько 200 державних підприємств припиняють свою роботу. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.
“За результатами підрахунку, який ми робили, під час операції, яка називається тріаж, виявилося, що у нас є 3 440 держпідприємств, тільки під Кабінетом міністрів. Це не враховуючи підприємства Національної академії наук, Державного управління справами, Верховного Ради тощо. При цьому частки цих підприємств активно помирає. Тренд такий, що приблизно 200 держпідприємств на рік припиняють свою роботу”, — сказав Нефьодов.
За його словами, насамперед це відбувається через корупцію, через неефективне управління, недоінвестування і так далі.
Нагадаємо, відбір членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Укренерго" розпочнеться наступного тижня.