Ежегодно от рака печени умирает 1 млн больных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире, передает УНН со ссылкой на Международное агентство по изучению рака.
Так, по данным агентства, количество больных первичным и вторичным раком печени постоянно увеличивается. Рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире.
"Ежегодно от этого недуга умирает 1 млн больных. Общее количество больных с метастазами в печень составляет одну треть от числа всех больных злокачественными опухолями", - говорится в сообщении.
Высокий уровень заболеваемости раком печени наблюдается в Мозамбике, Зимбабве, ЮАР, Мали, Гамбии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Японии.
В то же время, низкий уровень заболеваемости наблюдается в странах Западной Европы, США, Канаде, России, Индии.
Напомним, в Украине в 2015 году смертность больных до года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование печени" составила 77,7%.
В целом, по словам главного врача МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.
Специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления раковых заболеваний.
Однако, сейчас в Украине до сих пор нет единой системы профилактики онкозаболеваний.