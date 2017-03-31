Ежегодно от рака печени умирает 1 млн больных

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67710 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108654 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166579 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122203 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114340 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105445 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157553 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ежегодно от рака печени умирает 1 млн больных

Ежегодно от рака печени умирает 1 млн больных

Киев  •  УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире, передает УНН со ссылкой на Международное агентство по изучению рака.

Так, по данным агентства, количество больных первичным и вторичным раком печени постоянно увеличивается. Рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире.

"Ежегодно от этого недуга умирает 1 млн больных. Общее количество больных с метастазами в печень составляет одну треть от числа всех больных злокачественными опухолями", - говорится в сообщении.

Высокий уровень заболеваемости раком печени наблюдается в Мозамбике, Зимбабве, ЮАР, Мали, Гамбии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Японии.

В то же время, низкий уровень заболеваемости наблюдается в странах Западной Европы, США, Канаде, России, Индии.

Напомним, в Украине в 2015 году смертность больных до года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование печени" составила 77,7%.

В целом, по словам главного врача МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.

Специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления раковых заболеваний.

Однако, сейчас в Украине до сих пор нет единой системы профилактики онкозаболеваний.

Украинские Национальные Новости

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