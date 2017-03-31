Щороку від раку печінки вмирає 1 млн хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рак печінки посідає восьме місце серед злоякісних пухлин у світі, передає УНН з посиланням на Міжнародне агентство із вивчення раку.
Так, за даними агентства, кількість хворих на первинний та вторинний рак печінки невпинно збільшується. Рак печінки посідає восьме місце серед злоякісних пухлин у світі.
"Щорічно від цієї недуги вмирає 1 млн хворих. Загальна кількість хворих з метастазами в печінку становить одну третину від кількості всіх хворих на злоякісні пухлини", - йдеться у повідомленні.
Високий рівень захворюваності на рак печінки спостерігається у Мозамбіку, Зімбабве, ПАР, Малі, Гамбії, Китаї, Гонконзі, Сінгапурі, Японії.
Водночас, низький рівень захворюваності спостерігається у країнах Західної Європи, США, Канаді, Росії, Індії.
Нагадаємо, в Україні у 2015 році смертність хворих до року з моменту встановлення діагнозу "злоякісне новоутворення печінки" становила 77,7%.
Загалом, за словами головного лікаря МЦ "Клініка Спіженко" Антона Шкіряка, Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань.
Фахівці переконані, що для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення ракових захворювань.
Однак, наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.