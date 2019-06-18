По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП в Монголии

Среди погибших в аварии были взрослые люди в возрасте 40-47 лет, а также пятилетний ребенок. Благодаря своевременной медицинской помощи 11-летняя девочка, получившая серьезные травмы, была доставлена в больницу, отмечено в сообщении.

Причина аварии пока не установлена.



Как сообщал УНН, в ДТП в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети.