По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП в Монголии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и один получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии, произошедшей накануне вечером в центральной части Монголии. Об этом сегодня сообщил отдел по чрезвычайным ситуациям монгольского аймака Тув, передает УНН со ссылкой на Синьуха.
Среди погибших в аварии были взрослые люди в возрасте 40-47 лет, а также пятилетний ребенок. Благодаря своевременной медицинской помощи 11-летняя девочка, получившая серьезные травмы, была доставлена в больницу, отмечено в сообщении.
Причина аварии пока не установлена.
Как сообщал УНН, в ДТП в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети.