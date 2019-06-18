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Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті ДТП в Монголії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і один отримав важкі травми в результаті автомобільної аварії, що сталася напередодні ввечері в центральній частині Монголії. Про це сьогодні повідомив відділ з питань надзвичайних ситуацій монгольського аймака Тув, передає УНН з посиланням на Сіньуха.

Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті ДТП в Монголії

Серед загиблих в аварії були дорослі люди у віці 40-47 років, а також п'ятирічна дитина. Завдяки своєчасній медичній допомозі 11-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми, була доставлена в лікарню, відзначено в повідомленні.

Причина аварії поки не встановлена.

Як повідомляв УНН, в ДТП в Херсонській області загинули 3 людини, двоє з них - діти .

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