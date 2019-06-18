Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті ДТП в Монголії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і один отримав важкі травми в результаті автомобільної аварії, що сталася напередодні ввечері в центральній частині Монголії. Про це сьогодні повідомив відділ з питань надзвичайних ситуацій монгольського аймака Тув, передає УНН з посиланням на Сіньуха.
Серед загиблих в аварії були дорослі люди у віці 40-47 років, а також п'ятирічна дитина. Завдяки своєчасній медичній допомозі 11-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми, була доставлена в лікарню, відзначено в повідомленні.
Причина аварії поки не встановлена.
Як повідомляв УНН, в ДТП в Херсонській області загинули 3 людини, двоє з них - діти .