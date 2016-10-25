По меньшей мере 8 человек погибли в результате серии терактов в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате терактов в разных районах Багдада погибли восемь человек, в том числе один офицер, еще 23 получили ранения. Об этом сообщил офицер сил безопасности Ирака Насир Аль-Ханун, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
В частности, в результате взрыва автомобиля офицера министерства обороны Ирака в районе Абу Гурейб погиб сам офицер и его водитель.
В результате взрыва у магазинов в районе Зафрани погибли два и получили ранения 11 человек.
В багдадском районе Бейя произошел еще один взрыв, в результате которого погибли двое и ранения получили шесть человек.
Кроме того, в результате взрыва в квартале Сеидие погиб один человек и ранены шесть человек.
Еще один теракт, унесший жизнь человека, произошел в районе Аль-Азамия.
Сразу ответственность за теракты никто на себя не взял.