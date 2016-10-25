Щонайменше 8 людей загинуло в результаті серії терактів у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У результаті терактів в різних районах Багдада загинули вісім людей, у тому числі один офіцер, ще 23 отримали поранення. Про це повідомив офіцер сил безпеки Іраку Насир Аль-Ханун, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Зокрема, у результаті вибуху автомобіля офіцера міністерства оборони Іраку в районі Абу Гурейб загинув сам офіцер і його водій.
Внаслідок вибуху біля магазинів в районі Зафрані загинули дві і отримали поранення 11 осіб.
У багдадському районі Бейя стався ще один вибух, в результаті якого загинули двоє і поранення отримали шестеро людей.
Крім того, в результаті вибуху в кварталі Сеїдіє загинула одна людина і поранено шість осіб.
Ще один теракт, що забрав життя людини, стався в районі Аль-Азамія.
Відразу відповідальність за теракти ніхто на себе не взяв.